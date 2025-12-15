- Büyüme
İşlemler:
160
Kârla kapanan işlemler:
119 (74.37%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (25.63%)
En iyi işlem:
39.60 USD
En kötü işlem:
-92.75 USD
Brüt kâr:
1 134.89 USD (53 262 pips)
Brüt zarar:
-1 356.56 USD (46 054 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (119.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
186.15 USD (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
60.17%
Maks. mevduat yükü:
279.62%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
161
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
50 (31.25%)
Satış işlemleri:
110 (68.75%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-1.39 USD
Ortalama kâr:
9.54 USD
Ortalama zarar:
-33.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-203.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-208.80 USD (3)
Aylık büyüme:
-69.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
221.67 USD
Maksimum:
568.05 USD (127.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.46% (568.05 USD)
Varlığa göre:
75.60% (122.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.m
|159
|EURUSD.m
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.m
|-222
|EURUSD.m
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.m
|7.2K
|EURUSD.m
|52
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +39.60 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +119.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -203.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Giao dịch trong ngày, theo từng phiên.Phương pháp trading theo price action .
Hạn chế rủi ro khi giữ đơn hàng qua đêm hoặc trong suốt tuần.
Vui lòng đọc kỹ trước khi làm theo hướng dẫn và chấp nhận rủi ro mất vốn nếu điều đó xảy ra. Cảm ơn. Chúng ta hãy cùng nhau đạt được những mục tiêu lớn.
