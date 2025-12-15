SinyallerBölümler
Truong Van Hung

RUBYTRADING

Truong Van Hung
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -69%
JustMarkets-Live6
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
160
Kârla kapanan işlemler:
119 (74.37%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (25.63%)
En iyi işlem:
39.60 USD
En kötü işlem:
-92.75 USD
Brüt kâr:
1 134.89 USD (53 262 pips)
Brüt zarar:
-1 356.56 USD (46 054 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (119.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
186.15 USD (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
60.17%
Maks. mevduat yükü:
279.62%
En son işlem:
41 dakika önce
Hafta başına işlemler:
161
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
50 (31.25%)
Satış işlemleri:
110 (68.75%)
Kâr faktörü:
0.84
Beklenen getiri:
-1.39 USD
Ortalama kâr:
9.54 USD
Ortalama zarar:
-33.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-203.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-208.80 USD (3)
Aylık büyüme:
-69.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
221.67 USD
Maksimum:
568.05 USD (127.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.46% (568.05 USD)
Varlığa göre:
75.60% (122.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.m 159
EURUSD.m 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.m -222
EURUSD.m 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.m 7.2K
EURUSD.m 52
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.60 USD
En kötü işlem: -93 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +119.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -203.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "JustMarkets-Live6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Giao dịch trong ngày, theo từng phiên.Phương pháp trading theo price action .
Hạn chế rủi ro khi giữ đơn hàng qua đêm hoặc trong suốt tuần.
Vui lòng đọc kỹ trước khi làm theo hướng dẫn và chấp nhận rủi ro mất vốn nếu điều đó xảy ra. Cảm ơn. Chúng ta hãy cùng nhau đạt được những mục tiêu lớn.
2025.12.22 07:32
High current drawdown in 63% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 07:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 05:29
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 04:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 04:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 03:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 03:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 01:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.12.22 00:26
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:2000
2025.12.16 17:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 19:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 19:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 18:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
