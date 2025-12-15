- Büyüme
İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
111 (84.73%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (15.27%)
En iyi işlem:
36.01 USD
En kötü işlem:
-31.82 USD
Brüt kâr:
663.17 USD (572 843 pips)
Brüt zarar:
-240.99 USD (147 797 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (308.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
308.21 USD (57)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
33.74%
Maks. mevduat yükü:
15.83%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
131
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
2.86
Alış işlemleri:
46 (35.11%)
Satış işlemleri:
85 (64.89%)
Kâr faktörü:
2.75
Beklenen getiri:
3.22 USD
Ortalama kâr:
5.97 USD
Ortalama zarar:
-12.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-86.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-86.64 USD (10)
Aylık büyüme:
211.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
55.69 USD
Maksimum:
147.78 USD (50.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.59% (147.78 USD)
Varlığa göre:
3.33% (18.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|131
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|422
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|425K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +36.01 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 57
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +308.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -86.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
Hi.. I'm focus in Gold. My strategy is scalping with some methods.. Averaging and Momentum using S&R + MA + BB.
İnceleme yok
