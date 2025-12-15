SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Best of the Best
Adi Hermanto

Best of the Best

Adi Hermanto
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 211%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
111 (84.73%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (15.27%)
En iyi işlem:
36.01 USD
En kötü işlem:
-31.82 USD
Brüt kâr:
663.17 USD (572 843 pips)
Brüt zarar:
-240.99 USD (147 797 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
57 (308.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
308.21 USD (57)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
33.74%
Maks. mevduat yükü:
15.83%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
131
Ort. tutma süresi:
31 dakika
Düzelme faktörü:
2.86
Alış işlemleri:
46 (35.11%)
Satış işlemleri:
85 (64.89%)
Kâr faktörü:
2.75
Beklenen getiri:
3.22 USD
Ortalama kâr:
5.97 USD
Ortalama zarar:
-12.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-86.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-86.64 USD (10)
Aylık büyüme:
211.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
55.69 USD
Maksimum:
147.78 USD (50.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.59% (147.78 USD)
Varlığa göre:
3.33% (18.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 131
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 422
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 425K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +36.01 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 57
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +308.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -86.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
Hi.. I'm focus in Gold. My strategy is scalping with some methods.. Averaging and Momentum using S&R + MA + BB.
İnceleme yok
2025.12.15 15:03
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.15 15:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 15:03
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.15 14:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 14:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
