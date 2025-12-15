- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.66 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
2.38 USD (48 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (2.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.38 USD (2)
Sharpe oranı:
2.49
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
38.99%
En son işlem:
14 dakika önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
37 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.19 USD
Ortalama kâr:
1.19 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
10.63% (11.80 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCHF
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCHF
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.66 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +2.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-Live25
|0.44 × 9
|
ICMarketsSC-Live24
|0.60 × 10
|
TMGM.TradeMax-Live7
|1.00 × 1
|
KohleCapitalMarkets-Live
|1.50 × 10
|
ICMarketsSC-Live20
|1.60 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live6
|2.00 × 4
|
Weltrade-Live
|2.43 × 53
|
ICMarketsSC-Live19
|5.50 × 12
|
FXCL-Main2
|6.00 × 1
|
DecodeGlobalLtd-Main Server
|9.14 × 7
|
DooPrime-Live 3
|10.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
113
USD
USD
1
0%
2
100%
100%
n/a
1.19
USD
USD
11%
1:500