Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live10 0.20 × 5 ICMarketsSC-Live26 0.38 × 16 ICMarketsSC-Live25 0.44 × 9 ICMarketsSC-Live24 0.60 × 10 TMGM.TradeMax-Live7 1.00 × 1 KohleCapitalMarkets-Live 1.50 × 10 ICMarketsSC-Live20 1.60 × 5 TMGM.TradeMax-Live6 2.00 × 4 Weltrade-Live 2.43 × 53 ICMarketsSC-Live19 5.50 × 12 FXCL-Main2 6.00 × 1 DecodeGlobalLtd-Main Server 9.14 × 7 DooPrime-Live 3 10.00 × 1