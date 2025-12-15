SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / CROWN AUTO TRADE
Emeraldo Ramadhan

CROWN AUTO TRADE

Emeraldo Ramadhan
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
VTMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
-2.86 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
-2.86 USD (136 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
8.80%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-2.86 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
-2.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.86 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.86 USD
Maksimum:
2.86 USD (1.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.43% (-0.00 USD)
Varlığa göre:
1.10% (2.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-ECN 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-ECN -3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-ECN -136
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.12.15 13:00
Share of trading days is too low
2025.12.15 13:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.15 13:00
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 12:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 12:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.15 12:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.15 12:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 12:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
