- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
34 (75.55%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (24.44%)
En iyi işlem:
64.76 USD
En kötü işlem:
-15.80 USD
Brüt kâr:
179.42 USD (34 839 897 pips)
Brüt zarar:
-63.55 USD (53 857 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (51.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
84.64 USD (8)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
38.07%
Maks. mevduat yükü:
21.30%
En son işlem:
24 dakika önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
6.23
Alış işlemleri:
19 (42.22%)
Satış işlemleri:
26 (57.78%)
Kâr faktörü:
2.82
Beklenen getiri:
2.57 USD
Ortalama kâr:
5.28 USD
Ortalama zarar:
-5.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-18.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.61 USD (3)
Aylık büyüme:
66.86%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
18.61 USD (5.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.12% (17.48 USD)
Varlığa göre:
2.54% (5.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|BTCUSD
|7
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|54
|BTCUSD
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|43K
|BTCUSD
|208K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +64.76 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +51.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real38" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Manual Trading based on HH_LL, hedging technique
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
67%
0
0
USD
USD
227
USD
USD
1
0%
45
75%
38%
2.82
2.57
USD
USD
9%
1:200