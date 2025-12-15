SinyallerBölümler
Algoritmic Capital, Ltd.

FOREX GRAB

Algoritmic Capital, Ltd.
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
543
Kârla kapanan işlemler:
420 (77.34%)
Zararla kapanan işlemler:
123 (22.65%)
En iyi işlem:
231.45 USD
En kötü işlem:
-109.33 USD
Brüt kâr:
3 085.34 USD (112 020 pips)
Brüt zarar:
-1 864.20 USD (131 061 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (169.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
266.17 USD (15)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.33%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
84
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
3.34
Alış işlemleri:
308 (56.72%)
Satış işlemleri:
235 (43.28%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
2.25 USD
Ortalama kâr:
7.35 USD
Ortalama zarar:
-15.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-14.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-171.19 USD (2)
Aylık büyüme:
6.79%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.23 USD
Maksimum:
365.35 USD (3.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.93% (365.31 USD)
Varlığa göre:
1.52% (141.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 442
AUDCAD 76
NZDCAD 9
EURUSD 7
AUDNZD 4
USDCAD 3
EURAUD 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1K
AUDCAD 156
NZDCAD 21
EURUSD 15
AUDNZD 12
USDCAD 4
EURAUD 4
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -26K
AUDCAD 4.8K
NZDCAD 667
EURUSD 419
AUDNZD 622
USDCAD 177
EURAUD 162
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +231.45 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +169.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
VTMarkets-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 128
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.61 × 23
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
TickmillUK-Live
0.63 × 24
PacificUnionLLC-Live
0.83 × 24
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.91 × 5225
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
FPMarkets-Live
1.39 × 337
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
VantageInternational-Live 3
1.48 × 40
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
Exness-MT5Real3
1.51 × 67
Exness-MT5Real8
1.52 × 532
124 daha fazla...
Cobination of Swing trading strategies.
İnceleme yok
2025.12.15 09:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
