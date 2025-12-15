- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
543
Kârla kapanan işlemler:
420 (77.34%)
Zararla kapanan işlemler:
123 (22.65%)
En iyi işlem:
231.45 USD
En kötü işlem:
-109.33 USD
Brüt kâr:
3 085.34 USD (112 020 pips)
Brüt zarar:
-1 864.20 USD (131 061 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (169.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
266.17 USD (15)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.33%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
84
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
3.34
Alış işlemleri:
308 (56.72%)
Satış işlemleri:
235 (43.28%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
2.25 USD
Ortalama kâr:
7.35 USD
Ortalama zarar:
-15.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-14.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-171.19 USD (2)
Aylık büyüme:
6.79%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.23 USD
Maksimum:
365.35 USD (3.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.93% (365.31 USD)
Varlığa göre:
1.52% (141.62 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|442
|AUDCAD
|76
|NZDCAD
|9
|EURUSD
|7
|AUDNZD
|4
|USDCAD
|3
|EURAUD
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1K
|AUDCAD
|156
|NZDCAD
|21
|EURUSD
|15
|AUDNZD
|12
|USDCAD
|4
|EURAUD
|4
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-26K
|AUDCAD
|4.8K
|NZDCAD
|667
|EURUSD
|419
|AUDNZD
|622
|USDCAD
|177
|EURAUD
|162
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +231.45 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +169.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
EverestCM-Live
|0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
|0.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 128
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
|0.61 × 23
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
TickmillUK-Live
|0.63 × 24
PacificUnionLLC-Live
|0.83 × 24
Eightcap-Live
|0.89 × 55
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
|0.91 × 5225
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
FPMarkets-Live
|1.39 × 337
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
VantageInternational-Live 3
|1.48 × 40
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
Exness-MT5Real3
|1.51 × 67
Exness-MT5Real8
|1.52 × 532
Cobination of Swing trading strategies.
