Donny Roganda Manurung

Latihan Cutloss

Donny Roganda Manurung
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real15
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
402 383.20 IDR
En kötü işlem:
0.00 IDR
Brüt kâr:
578 518.68 IDR (34 799 pips)
Brüt zarar:
0.00 IDR
Maksimum ardışık kazanç:
2 (578 518.68 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
578 518.68 IDR (2)
Sharpe oranı:
2.66
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
289 259.34 IDR
Ortalama kâr:
289 259.34 IDR
Ortalama zarar:
0.00 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 IDR (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 IDR
Maksimum:
0.00 IDR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 58
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 35K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +402 383.20 IDR
En kötü işlem: -0 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +578 518.68 IDR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real8
0.00 × 20
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
2.55 × 20
Exness-MT5Real5
3.74 × 68
Tickmill-Live
4.17 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
4.48 × 90
Exness-MT5Real15
5.96 × 352
Exness-MT5Real26
16.50 × 2
Coinexx-Live
19.00 × 15
Exness-MT5Real6
24.53 × 293
Exness-MT5Real
28.11 × 110
İnceleme yok
2025.12.15 02:29
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.15 02:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 02:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
