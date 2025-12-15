- Büyüme
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
402 383.20 IDR
En kötü işlem:
0.00 IDR
Brüt kâr:
578 518.68 IDR (34 799 pips)
Brüt zarar:
0.00 IDR
Maksimum ardışık kazanç:
2 (578 518.68 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
578 518.68 IDR (2)
Sharpe oranı:
2.66
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
2 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
289 259.34 IDR
Ortalama kâr:
289 259.34 IDR
Ortalama zarar:
0.00 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 IDR (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 IDR
Maksimum:
0.00 IDR (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|35K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +402 383.20 IDR
En kötü işlem: -0 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +578 518.68 IDR
Maksimum ardışık zarar: -0.00 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real15" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|2.55 × 20
|
Exness-MT5Real5
|3.74 × 68
|
Tickmill-Live
|4.17 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.48 × 90
|
Exness-MT5Real15
|5.96 × 352
|
Exness-MT5Real26
|16.50 × 2
|
Coinexx-Live
|19.00 × 15
|
Exness-MT5Real6
|24.53 × 293
|
Exness-MT5Real
|28.11 × 110
