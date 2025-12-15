- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
142
Kârla kapanan işlemler:
78 (54.92%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (45.07%)
En iyi işlem:
65.82 USD
En kötü işlem:
-35.71 USD
Brüt kâr:
805.93 USD (80 635 pips)
Brüt zarar:
-682.54 USD (68 162 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (88.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.65 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.69
Alış işlemleri:
78 (54.93%)
Satış işlemleri:
64 (45.07%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.87 USD
Ortalama kâr:
10.33 USD
Ortalama zarar:
-10.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-114.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.73 USD (9)
Aylık büyüme:
425.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
172.56 USD
Maksimum:
177.55 USD (169.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|142
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.i
|123
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.i
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +65.82 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +88.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IntlMitraFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
try again
İnceleme yok