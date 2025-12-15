SinyallerBölümler
Akhmad Nur Rizqi

Ssndvn70

Akhmad Nur Rizqi
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
0%
IntlMitraFutures-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
142
Kârla kapanan işlemler:
78 (54.92%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (45.07%)
En iyi işlem:
65.82 USD
En kötü işlem:
-35.71 USD
Brüt kâr:
805.93 USD (80 635 pips)
Brüt zarar:
-682.54 USD (68 162 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (88.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
96.65 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.69
Alış işlemleri:
78 (54.93%)
Satış işlemleri:
64 (45.07%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.87 USD
Ortalama kâr:
10.33 USD
Ortalama zarar:
-10.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-114.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.73 USD (9)
Aylık büyüme:
425.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
172.56 USD
Maksimum:
177.55 USD (169.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.i 142
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.i 123
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.i 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +65.82 USD
En kötü işlem: -36 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +88.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IntlMitraFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
