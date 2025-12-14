SinyallerBölümler
Fatih Selim Demir

Scalping AI FX MT5

Fatih Selim Demir
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 44%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
670
Kârla kapanan işlemler:
457 (68.20%)
Zararla kapanan işlemler:
213 (31.79%)
En iyi işlem:
221.86 EUR
En kötü işlem:
-202.58 EUR
Brüt kâr:
8 158.57 EUR (5 047 543 pips)
Brüt zarar:
-5 571.67 EUR (1 326 286 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
67 (292.25 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
677.96 EUR (28)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
45.64%
Maks. mevduat yükü:
0.95%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
128
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
6.71
Alış işlemleri:
205 (30.60%)
Satış işlemleri:
465 (69.40%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
3.86 EUR
Ortalama kâr:
17.85 EUR
Ortalama zarar:
-26.16 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-77.96 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-301.44 EUR (7)
Aylık büyüme:
35.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
385.26 EUR (7.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.66% (393.55 EUR)
Varlığa göre:
1.96% (119.73 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 223
BTCUSD 130
NAS100 100
GBPUSD+ 86
DJ30 86
EURUSD+ 23
SP500 9
XAGUSD 8
GER40 2
USDCHF+ 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 1.4K
BTCUSD 1.1K
NAS100 320
GBPUSD+ -356
DJ30 127
EURUSD+ 49
SP500 28
XAGUSD 341
GER40 -5
USDCHF+ 50
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 3K
BTCUSD 3.3M
NAS100 151K
GBPUSD+ -8.3K
DJ30 -141K
EURUSD+ 489
SP500 9.4K
XAGUSD 1.7K
GER40 -2.3K
USDCHF+ 73
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +221.86 EUR
En kötü işlem: -203 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +292.25 EUR
Maksimum ardışık zarar: -77.96 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
VantageInternational-Live
11.28 × 331
VantageInternational-Live 4
1170.00 × 1
VantageInternational-Live 10
2595.00 × 1
VantageInternational-Live 5
3631.00 × 1
VantageInternational-Live 15
5120.00 × 1
İnceleme yok
2026.01.12 18:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
