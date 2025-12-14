- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
670
Kârla kapanan işlemler:
457 (68.20%)
Zararla kapanan işlemler:
213 (31.79%)
En iyi işlem:
221.86 EUR
En kötü işlem:
-202.58 EUR
Brüt kâr:
8 158.57 EUR (5 047 543 pips)
Brüt zarar:
-5 571.67 EUR (1 326 286 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
67 (292.25 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
677.96 EUR (28)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
45.64%
Maks. mevduat yükü:
0.95%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
128
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
6.71
Alış işlemleri:
205 (30.60%)
Satış işlemleri:
465 (69.40%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
3.86 EUR
Ortalama kâr:
17.85 EUR
Ortalama zarar:
-26.16 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-77.96 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-301.44 EUR (7)
Aylık büyüme:
35.13%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
385.26 EUR (7.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.66% (393.55 EUR)
Varlığa göre:
1.96% (119.73 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|223
|BTCUSD
|130
|NAS100
|100
|GBPUSD+
|86
|DJ30
|86
|EURUSD+
|23
|SP500
|9
|XAGUSD
|8
|GER40
|2
|USDCHF+
|1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|1.4K
|BTCUSD
|1.1K
|NAS100
|320
|GBPUSD+
|-356
|DJ30
|127
|EURUSD+
|49
|SP500
|28
|XAGUSD
|341
|GER40
|-5
|USDCHF+
|50
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|3K
|BTCUSD
|3.3M
|NAS100
|151K
|GBPUSD+
|-8.3K
|DJ30
|-141K
|EURUSD+
|489
|SP500
|9.4K
|XAGUSD
|1.7K
|GER40
|-2.3K
|USDCHF+
|73
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +221.86 EUR
En kötü işlem: -203 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +292.25 EUR
Maksimum ardışık zarar: -77.96 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 11
VantageInternational-Live
|11.28 × 331
VantageInternational-Live 4
|1170.00 × 1
VantageInternational-Live 10
|2595.00 × 1
VantageInternational-Live 5
|3631.00 × 1
VantageInternational-Live 15
|5120.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
44%
0
0
USD
USD
9.4K
EUR
EUR
5
0%
670
68%
46%
1.46
3.86
EUR
EUR
6%
1:500