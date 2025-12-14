- Büyüme
İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
48 (64.86%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (35.14%)
En iyi işlem:
29.62 USD
En kötü işlem:
-24.09 USD
Brüt kâr:
268.66 USD (20 892 pips)
Brüt zarar:
-210.56 USD (22 170 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (24.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.98 USD (5)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
1.04
Alış işlemleri:
31 (41.89%)
Satış işlemleri:
43 (58.11%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.79 USD
Ortalama kâr:
5.60 USD
Ortalama zarar:
-8.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-39.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52.19 USD (3)
Aylık büyüme:
-81.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
55.94 USD
Maksimum:
55.94 USD (111.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|61
|NQ100.R
|13
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_MRG
|77
|NQ100.R
|-19
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_MRG
|6.6K
|NQ100.R
|-7.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
En iyi işlem: +29.62 USD
En kötü işlem: -24 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +24.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
