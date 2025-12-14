- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
47
Kârla kapanan işlemler:
19 (40.42%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (59.57%)
En iyi işlem:
25.00 USD
En kötü işlem:
-25.22 USD
Brüt kâr:
185.00 USD (90 000 pips)
Brüt zarar:
-225.20 USD (73 598 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (25.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.00 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
235 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.44
Alış işlemleri:
47 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.82
Beklenen getiri:
-0.86 USD
Ortalama kâr:
9.74 USD
Ortalama zarar:
-8.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-36.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-88.22 USD (4)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.20 USD
Maksimum:
92.18 USD (109.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (92.18 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|-40
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.00 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +25.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
