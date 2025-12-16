SinyallerBölümler
Yang Hu

XAUUSD and US100

Yang Hu
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 3%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
73
Kârla kapanan işlemler:
26 (35.61%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (64.38%)
En iyi işlem:
414.59 USD
En kötü işlem:
-147.08 USD
Brüt kâr:
5 164.52 USD (477 347 pips)
Brüt zarar:
-4 606.88 USD (447 105 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (467.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
829.09 USD (2)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.56%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
78
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.66
Alış işlemleri:
41 (56.16%)
Satış işlemleri:
32 (43.84%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
7.64 USD
Ortalama kâr:
198.64 USD
Ortalama zarar:
-98.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-718.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-718.34 USD (8)
Aylık büyüme:
2.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
846.14 USD
Maksimum:
846.14 USD (4.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.23% (846.14 USD)
Varlığa göre:
0.11% (21.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 73
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 558
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 30K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +414.59 USD
En kötü işlem: -147 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +467.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -718.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Signal Overview

This signal focuses exclusively on Gold (XAUUSD) and U.S. equity indices (Nasdaq / S&P), aiming to capture medium-term intraday to swing opportunities under clear directional bias.

The strategy is rule-based and fully systematic, combining trend structure, volatility control, and dynamic position management. Trades are executed only when predefined conditions are met; there is no discretionary intervention.

İnceleme yok
2025.12.16 12:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 12:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 12:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 16:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 16:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 16:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
