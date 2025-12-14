- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
18 236
Kârla kapanan işlemler:
13 142 (72.06%)
Zararla kapanan işlemler:
5 094 (27.93%)
En iyi işlem:
135.89 USD
En kötü işlem:
-109.13 USD
Brüt kâr:
52 607.22 USD (95 354 734 pips)
Brüt zarar:
-50 662.63 USD (93 572 213 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
76 (52.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 422.53 USD (60)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
1145
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.77
Alış işlemleri:
9 169 (50.28%)
Satış işlemleri:
9 067 (49.72%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
0.11 USD
Ortalama kâr:
4.00 USD
Ortalama zarar:
-9.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
39 (-438.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 266.81 USD (25)
Aylık büyüme:
-24.93%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
114.39 USD
Maksimum:
2 522.14 USD (33.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.07% (1 558.28 USD)
Varlığa göre:
2.82% (139.85 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTECm
|15525
|XAUUSDm
|2711
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTECm
|574
|XAUUSDm
|1.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTECm
|962K
|XAUUSDm
|819K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +135.89 USD
En kötü işlem: -109 USD
Maksimum ardışık kazanç: 60
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +52.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -438.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This EA trades NAS100 and XAUUSD with small fixed lot sizes. No martingale, no grid, no averaging. Trend + volatility filters aim for steady day-to-day
İnceleme yok