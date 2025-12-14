- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
74 (97.36%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (2.63%)
En iyi işlem:
198.60 USD
En kötü işlem:
-225.10 USD
Brüt kâr:
839.04 USD (125 916 pips)
Brüt zarar:
-225.34 USD (4 736 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (87.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
439.88 USD (27)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
81
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
2.73
Alış işlemleri:
26 (34.21%)
Satış işlemleri:
50 (65.79%)
Kâr faktörü:
3.72
Beklenen getiri:
8.08 USD
Ortalama kâr:
11.34 USD
Ortalama zarar:
-112.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-225.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-225.10 USD (1)
Aylık büyüme:
20.46%
Algo alım-satım:
65%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
225.10 USD (6.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.47% (14.12 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|76
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|614
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|121K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +198.60 USD
En kötü işlem: -225 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +87.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -225.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Gold scalping
