İşlemler:
173
Kârla kapanan işlemler:
89 (51.44%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (48.55%)
En iyi işlem:
676.35 USD
En kötü işlem:
-191.34 USD
Brüt kâr:
5 608.83 USD (58 739 pips)
Brüt zarar:
-2 999.07 USD (38 056 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (1 263.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 263.40 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
85
Ort. tutma süresi:
46 dakika
Düzelme faktörü:
4.51
Alış işlemleri:
98 (56.65%)
Satış işlemleri:
75 (43.35%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
15.09 USD
Ortalama kâr:
63.02 USD
Ortalama zarar:
-35.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-319.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-319.50 USD (6)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
265.73 USD
Maksimum:
579.17 USD (166.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (57.80 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|173
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.i
|2.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.i
|21K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
En iyi işlem: +676.35 USD
En kötü işlem: -191 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 263.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -319.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AssetsGlobal-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
