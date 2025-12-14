- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
135
Kârla kapanan işlemler:
75 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (44.44%)
En iyi işlem:
170.40 USD
En kötü işlem:
-174.00 USD
Brüt kâr:
3 574.86 USD (28 757 pips)
Brüt zarar:
-3 092.17 USD (23 597 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (532.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
532.05 USD (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
106
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
71 (52.59%)
Satış işlemleri:
64 (47.41%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
3.58 USD
Ortalama kâr:
47.66 USD
Ortalama zarar:
-51.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-387.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-387.20 USD (5)
Aylık büyüme:
113.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.46 USD
Maksimum:
715.60 USD (55.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.08% (600.90 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.std
|135
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.std
|483
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.std
|5.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +170.40 USD
En kötü işlem: -174 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +532.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -387.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SpectraGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
