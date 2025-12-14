SinyallerBölümler
Beni Saputra

Broker 2

Beni Saputra
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 113%
SpectraGlobal-Live
1:500
İşlemler:
135
Kârla kapanan işlemler:
75 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (44.44%)
En iyi işlem:
170.40 USD
En kötü işlem:
-174.00 USD
Brüt kâr:
3 574.86 USD (28 757 pips)
Brüt zarar:
-3 092.17 USD (23 597 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (532.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
532.05 USD (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
106
Ort. tutma süresi:
16 dakika
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
71 (52.59%)
Satış işlemleri:
64 (47.41%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
3.58 USD
Ortalama kâr:
47.66 USD
Ortalama zarar:
-51.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-387.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-387.20 USD (5)
Aylık büyüme:
113.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
62.46 USD
Maksimum:
715.60 USD (55.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.08% (600.90 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.std 135
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.std 483
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.std 5.2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
En iyi işlem: +170.40 USD
En kötü işlem: -174 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +532.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -387.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SpectraGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
