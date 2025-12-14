- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
229
Kârla kapanan işlemler:
117 (51.09%)
Zararla kapanan işlemler:
112 (48.91%)
En iyi işlem:
327.78 USD
En kötü işlem:
-365.20 USD
Brüt kâr:
4 977.38 USD (52 151 pips)
Brüt zarar:
-6 111.72 USD (50 432 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (300.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
411.10 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
117
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
-0.58
Alış işlemleri:
125 (54.59%)
Satış işlemleri:
104 (45.41%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-4.95 USD
Ortalama kâr:
42.54 USD
Ortalama zarar:
-54.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-541.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-698.00 USD (7)
Aylık büyüme:
-29.32%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 469.24 USD
Maksimum:
1 964.96 USD (329.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
81.61% (1 964.96 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|229
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +327.78 USD
En kötü işlem: -365 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +300.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -541.95 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Xlence-Real1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
