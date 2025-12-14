SinyallerBölümler
Yacine Tinani

Master gold

Yacine Tinani
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 51%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 878
Kârla kapanan işlemler:
1 115 (38.74%)
Zararla kapanan işlemler:
1 763 (61.26%)
En iyi işlem:
8 690.00 USD
En kötü işlem:
-2 410.00 USD
Brüt kâr:
759 396.14 USD (81 321 pips)
Brüt zarar:
-713 556.74 USD (56 750 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (11 590.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14 330.00 USD (7)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2862
Ort. tutma süresi:
60 saniye
Düzelme faktörü:
0.78
Alış işlemleri:
1 399 (48.61%)
Satış işlemleri:
1 479 (51.39%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
15.93 USD
Ortalama kâr:
681.07 USD
Ortalama zarar:
-404.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-3 720.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 000.00 USD (5)
Aylık büyüme:
50.56%
Algo alım-satım:
50%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33 950.60 USD
Maksimum:
58 940.00 USD (47.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
53.87% (58 910.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 2874
USDJPY+ 2
NZDUSD+ 1
EURUSD+ 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 49K
USDJPY+ -1.9K
NZDUSD+ -2K
EURUSD+ 380
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 25K
USDJPY+ -55
NZDUSD+ -195
EURUSD+ 24
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8 690.00 USD
En kötü işlem: -2 410 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +11 590.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 720.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Gold scalping strategy. 


İnceleme yok
2025.12.14 12:17
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.14 12:17
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.14 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 12:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 12:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 12:17
A large drawdown may occur on the account again
