Alexander Kobets

SPARTAN

Alexander Kobets
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
70
Kârla kapanan işlemler:
29 (41.42%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (58.57%)
En iyi işlem:
0.95 UST
En kötü işlem:
-0.88 UST
Brüt kâr:
7.67 UST (847 pips)
Brüt zarar:
-20.22 UST (1 881 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1.89 UST)
Maksimum ardışık kâr:
3.47 UST (7)
Sharpe oranı:
-0.24
Alım-satım etkinliği:
2.60%
Maks. mevduat yükü:
18.86%
En son işlem:
6 dakika önce
Hafta başına işlemler:
77
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
-0.89
Alış işlemleri:
32 (45.71%)
Satış işlemleri:
38 (54.29%)
Kâr faktörü:
0.38
Beklenen getiri:
-0.18 UST
Ortalama kâr:
0.26 UST
Ortalama zarar:
-0.49 UST
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-4.35 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-4.35 UST (14)
Aylık büyüme:
-1.61%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.13 UST
Maksimum:
14.13 UST (2.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.96% (13.71 UST)
Varlığa göre:
1.44% (9.87 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDJPY+ 6
GBPJPY+ 6
CADJPY+ 5
EURJPY+ 5
CHFJPY+ 4
AUDJPY+ 4
USDJPY+ 4
GBPNZD+ 4
NZDCAD+ 3
EURNZD+ 3
GBPCAD+ 3
EURGBP+ 3
NZDUSD+ 2
AUDNZD+ 2
NZDCHF+ 2
EURCAD+ 2
GBPUSD+ 2
GBPCHF+ 2
GBPAUD+ 2
AUDCAD+ 1
USDCAD+ 1
CADCHF+ 1
EURCHF+ 1
EURUSD+ 1
EURAUD+ 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDJPY+ -1
GBPJPY+ -2
CADJPY+ -1
EURJPY+ 0
CHFJPY+ -1
AUDJPY+ 0
USDJPY+ -1
GBPNZD+ -2
NZDCAD+ -1
EURNZD+ 0
GBPCAD+ -2
EURGBP+ 1
NZDUSD+ 0
AUDNZD+ 0
NZDCHF+ -1
EURCAD+ 0
GBPUSD+ 0
GBPCHF+ 0
GBPAUD+ -1
AUDCAD+ 0
USDCAD+ 0
CADCHF+ 0
EURCHF+ 0
EURUSD+ 0
EURAUD+ 0
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDJPY+ -76
GBPJPY+ -229
CADJPY+ -101
EURJPY+ 11
CHFJPY+ -76
AUDJPY+ -21
USDJPY+ -68
GBPNZD+ -221
NZDCAD+ -61
EURNZD+ 1
GBPCAD+ -161
EURGBP+ 83
NZDUSD+ -18
AUDNZD+ -6
NZDCHF+ -53
EURCAD+ 1
GBPUSD+ -40
GBPCHF+ -17
GBPAUD+ -61
AUDCAD+ -16
USDCAD+ -26
CADCHF+ -18
EURCHF+ 18
EURUSD+ 39
EURAUD+ 82
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.95 UST
En kötü işlem: -1 UST
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +1.89 UST
Maksimum ardışık zarar: -4.35 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

My strategy is aimed at capturing significant price movements, which provides a potential profit many times higher than the initial investment. I focus on trades with an attractive risk-reward ratio, which is the key to long-term success.
İnceleme yok
2025.12.16 09:21
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.16 08:18
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 19:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 19:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 10:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 10:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
