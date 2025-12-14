SinyallerBölümler
Mustafa Alayan

Royalexau

Mustafa Alayan
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 GBP
En kötü işlem:
-122.22 GBP
Brüt kâr:
0.00 GBP
Brüt zarar:
-538.13 GBP (241 248 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 GBP (0)
Sharpe oranı:
-1.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
166.98%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
6 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-89.69 GBP
Ortalama kâr:
0.00 GBP
Ortalama zarar:
-89.69 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-538.13 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-538.13 GBP (6)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
538.13 GBP
Maksimum:
538.13 GBP (107.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (538.13 GBP)
Varlığa göre:
60.59% (304.27 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -694
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -241K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.00 GBP
En kötü işlem: -122 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +0.00 GBP
Maksimum ardışık zarar: -538.13 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
2025.12.14 11:14
Share of trading days is too low
2025.12.14 11:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.14 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 11:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.14 10:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 10:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 10:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.14 10:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.14 10:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.14 10:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
