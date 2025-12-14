- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (100.00%)
En iyi işlem:
0.00 GBP
En kötü işlem:
-122.22 GBP
Brüt kâr:
0.00 GBP
Brüt zarar:
-538.13 GBP (241 248 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 GBP (0)
Sharpe oranı:
-1.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
166.98%
En son işlem:
18 dakika önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
6 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-89.69 GBP
Ortalama kâr:
0.00 GBP
Ortalama zarar:
-89.69 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-538.13 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-538.13 GBP (6)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
538.13 GBP
Maksimum:
538.13 GBP (107.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (538.13 GBP)
Varlığa göre:
60.59% (304.27 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-694
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-241K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 GBP
En kötü işlem: -122 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +0.00 GBP
Maksimum ardışık zarar: -538.13 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok