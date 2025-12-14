- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
27 (58.69%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (41.30%)
En iyi işlem:
120.50 USD
En kötü işlem:
-94.96 USD
Brüt kâr:
1 272.32 USD (21 494 pips)
Brüt zarar:
-872.88 USD (7 381 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (263.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
263.57 USD (6)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
7.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.96
Alış işlemleri:
32 (69.57%)
Satış işlemleri:
14 (30.43%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
8.68 USD
Ortalama kâr:
47.12 USD
Ortalama zarar:
-45.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-264.29 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-264.29 USD (5)
Aylık büyüme:
4.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
328.32 USD
Maksimum:
417.75 USD (4.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.41% (42.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|18
|EURCAD_
|15
|USDJPY_
|9
|GBPJPY_
|3
|GBPCAD_
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_
|274
|EURCAD_
|-8
|USDJPY_
|145
|GBPJPY_
|-61
|GBPCAD_
|53
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_
|13K
|EURCAD_
|217
|USDJPY_
|895
|GBPJPY_
|-366
|GBPCAD_
|208
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +120.50 USD
En kötü işlem: -95 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +263.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -264.29 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WeMasterTrade-Virtual" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok