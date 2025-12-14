- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
56 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
4.32 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
72.76 USD (6 961 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
56 (72.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
72.76 USD (56)
Sharpe oranı:
1.62
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
56
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
40 (71.43%)
Satış işlemleri:
16 (28.57%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.30 USD
Ortalama kâr:
1.30 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
90.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|73
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.32 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 56
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +72.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 100
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 11
|
Exness-Real9
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 8
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
4xCube-Live
|0.11 × 27
|
ICMarketsSC-Live25
|0.20 × 10
|
ICMarketsSC-Live26
|0.21 × 19
|
RoboForex-ECN
|0.25 × 20
|
Exness-Real17
|0.27 × 11
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.37 × 43
