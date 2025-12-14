SinyallerBölümler
Yan Yang Lai

For Prop Firm Exam

Yan Yang Lai
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
FTMO-Server2
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
32 (47.05%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (52.94%)
En iyi işlem:
1 589.91 USD
En kötü işlem:
-3 220.00 USD
Brüt kâr:
27 789.65 USD (21 126 pips)
Brüt zarar:
-32 539.58 USD (27 175 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (6 220.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
6 220.00 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
85.86%
Maks. mevduat yükü:
57.16%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
34 (50.00%)
Satış işlemleri:
34 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-69.85 USD
Ortalama kâr:
868.43 USD
Ortalama zarar:
-903.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-10 969.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 969.88 USD (13)
Aylık büyüme:
-4.18%
Yıllık tahmin:
-50.59%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 749.93 USD
Maksimum:
15 690.90 USD (7.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.43% (15 693.31 USD)
Varlığa göre:
1.76% (3 503.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 37
XAUUSD 30
EURGBP 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 1K
XAUUSD -5.8K
EURGBP -1
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -395
XAUUSD -5.6K
EURGBP -44
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 589.91 USD
En kötü işlem: -3 220 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +6 220.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -10 969.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Tüm ieshlemler manuel olarak,a'gyrlliklli olarak EURUSD ve XAUUSD paritelerinde gerçekleeshtirilir。Riskli Martingale ishlem stratejilerini asla kullanmiyyoruz ve her zaman stop-loss ve stop-loss hedefleri belirliyoruz。Dünyada hiçbir ieshlem yönteminin %100 baessarji garantisi vermediighini anlamak çok önemlidir！ishlem yapmanneyn sihirli bir formülü yoktur！
İnceleme yok
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 02:05
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 3.68% of days out of the 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 02:05
80% of trades performed within 4 days. This comprises 2.94% of days out of the 136 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.14 02:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
