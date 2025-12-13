SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Leonard Gold
Fuqiang Li

Leonard Gold

Fuqiang Li
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 223%
GMI3-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
153
Kârla kapanan işlemler:
110 (71.89%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (28.10%)
En iyi işlem:
103.84 USD
En kötü işlem:
-95.81 USD
Brüt kâr:
2 414.75 USD (43 490 pips)
Brüt zarar:
-1 280.17 USD (21 684 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (158.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
346.52 USD (8)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
5.36
Alış işlemleri:
63 (41.18%)
Satış işlemleri:
90 (58.82%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
7.42 USD
Ortalama kâr:
21.95 USD
Ortalama zarar:
-29.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-78.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-126.91 USD (3)
Aylık büyüme:
215.42%
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
88.86 USD
Maksimum:
211.56 USD (58.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.93% (159.75 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDe- 150
USDJPYe- 2
GBPUSDe- 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDe- 1.1K
USDJPYe- -58
GBPUSDe- 53
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDe- 22K
USDJPYe- -47
GBPUSDe- 100
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +103.84 USD
En kötü işlem: -96 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +158.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GMI3-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This account specializes in intraday short-term trading of Gold (XAU/USD). All orders come with preset precise stop-loss and take-profit levels, and are executed in strict accordance with trading discipline. When there is no signal matching the system, we remain patient and avoid entering trades blindly; if any signs of risk appear while holding a position, we will take timely protective measures or exit decisively. Follow and subscribe to receive real-time trading signals and strategy insights.
İnceleme yok
2025.12.13 17:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.13 17:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.13 17:59
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol