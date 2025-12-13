- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
153
Kârla kapanan işlemler:
110 (71.89%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (28.10%)
En iyi işlem:
103.84 USD
En kötü işlem:
-95.81 USD
Brüt kâr:
2 414.75 USD (43 490 pips)
Brüt zarar:
-1 280.17 USD (21 684 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (158.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
346.52 USD (8)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
5.36
Alış işlemleri:
63 (41.18%)
Satış işlemleri:
90 (58.82%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
7.42 USD
Ortalama kâr:
21.95 USD
Ortalama zarar:
-29.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-78.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-126.91 USD (3)
Aylık büyüme:
215.42%
Algo alım-satım:
25%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
88.86 USD
Maksimum:
211.56 USD (58.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.93% (159.75 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDe-
|150
|USDJPYe-
|2
|GBPUSDe-
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDe-
|1.1K
|USDJPYe-
|-58
|GBPUSDe-
|53
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDe-
|22K
|USDJPYe-
|-47
|GBPUSDe-
|100
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +103.84 USD
En kötü işlem: -96 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +158.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -78.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GMI3-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This account specializes in intraday short-term trading of Gold (XAU/USD). All orders come with preset precise stop-loss and take-profit levels, and are executed in strict accordance with trading discipline. When there is no signal matching the system, we remain patient and avoid entering trades blindly; if any signs of risk appear while holding a position, we will take timely protective measures or exit decisively. Follow and subscribe to receive real-time trading signals and strategy insights.
