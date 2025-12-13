- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
7 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (12.50%)
En iyi işlem:
2.22 USD
En kötü işlem:
-0.04 USD
Brüt kâr:
14.48 USD (1 446 pips)
Brüt zarar:
-0.60 USD (3 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (14.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
14.48 USD (7)
Sharpe oranı:
2.58
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
49.57
Alış işlemleri:
8 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
24.13
Beklenen getiri:
1.74 USD
Ortalama kâr:
2.07 USD
Ortalama zarar:
-0.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-0.04 USD (1)
Aylık büyüme:
4.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.28 USD
Maksimum:
0.28 USD (0.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.22 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +14.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SwitchMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok