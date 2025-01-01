SinyallerBölümler
Sinyaller
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

SwissBot Gold Guardian
Büyüme
1 398%
Aboneler
6
Haftalar
159
İşlemler
618
Kazanç
78%
Kâr faktörü
3.42
Maks. düşüş
32%
Golden Nuggets
Büyüme
875%
Aboneler
58
Haftalar
31
İşlemler
699
Kazanç
79%
Kâr faktörü
3.82
Maks. düşüş
21%
Deux ex machina
Büyüme
5 223%
Aboneler
4
Haftalar
239
İşlemler
1471
Kazanç
75%
Kâr faktörü
1.86
Maks. düşüş
26%
OnlyUJ
Büyüme
285%
Aboneler
11
Haftalar
74
İşlemler
451
Kazanç
49%
Kâr faktörü
1.40
Maks. düşüş
17%
MSC Gold Stable Pro
Büyüme
550%
Aboneler
19
Haftalar
86
İşlemler
632
Kazanç
79%
Kâr faktörü
2.34
Maks. düşüş
34%
Scalp IC Markets MT5
Büyüme
620%
Aboneler
7
Haftalar
209
İşlemler
2002
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.70
Maks. düşüş
33%
NoPain MT5
Büyüme
1 637%
Aboneler
84
Haftalar
215
İşlemler
5534
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.68
Maks. düşüş
21%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 707%
Aboneler
110
Haftalar
53
İşlemler
1628
Kazanç
79%
Kâr faktörü
5.93
Maks. düşüş
33%
Daily Gold Sniper
Büyüme
702%
Aboneler
32
Haftalar
47
İşlemler
147
Kazanç
95%
Kâr faktörü
2.28
Maks. düşüş
34%
MSC Gold Invest Pro
Büyüme
552%
Aboneler
23
Haftalar
131
İşlemler
1253
Kazanç
78%
Kâr faktörü
1.63
Maks. düşüş
26%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 5 için
2379 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.