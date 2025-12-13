- Büyüme
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
21 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1.83 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
22.23 USD (2 337 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
21 (22.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.23 USD (21)
Sharpe oranı:
3.80
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
6 (28.57%)
Satış işlemleri:
15 (71.43%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.06 USD
Ortalama kâr:
1.06 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
8.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1.83 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +22.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
