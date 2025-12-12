- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
48 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (20.00%)
En iyi işlem:
5.48 USD
En kötü işlem:
-22.88 USD
Brüt kâr:
107.59 USD (11 029 pips)
Brüt zarar:
-95.55 USD (9 634 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (49.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.64 USD (20)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.26%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
57 (95.00%)
Satış işlemleri:
3 (5.00%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
2.24 USD
Ortalama zarar:
-7.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-38.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.67 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.12 USD
Maksimum:
75.76 USD (7.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.31% (3.11 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|GBPJPY
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|15
|GBPJPY
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.8K
|GBPJPY
|-439
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.48 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +49.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
ChandonGroup-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live05
|0.23 × 22
|
ICMarkets-Live07
|0.41 × 105
|
Tickmill-Live
|0.71 × 352
|
ICMarkets-Live12
|1.08 × 845
|
Tickmill-Live02
|1.11 × 542
|
ICMarkets-Live10
|1.34 × 2852
|
ICMarketsSC-Live03
|1.44 × 18
|
ICMarkets-Live14
|1.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live15
|1.80 × 218
|
ICMarketsSC-Live06
|1.89 × 374
|
ICMarkets-Live19
|1.89 × 3437
|
ICMarkets-Live22
|2.00 × 6
|
TradersGlobalGroup-Live
|2.33 × 3
|
LQD1-Live01
|2.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|2.55 × 62
|
Alpari-Trade
|2.73 × 218
|
ICMarketsSC-Live12
|2.82 × 77
轻仓
İnceleme yok