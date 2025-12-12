SinyallerBölümler
Huiwen Mo

Xinhui888

Huiwen Mo
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
60
Kârla kapanan işlemler:
48 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (20.00%)
En iyi işlem:
5.48 USD
En kötü işlem:
-22.88 USD
Brüt kâr:
107.59 USD (11 029 pips)
Brüt zarar:
-95.55 USD (9 634 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (49.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.64 USD (20)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.26%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
61
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
0.16
Alış işlemleri:
57 (95.00%)
Satış işlemleri:
3 (5.00%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.20 USD
Ortalama kâr:
2.24 USD
Ortalama zarar:
-7.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-38.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-44.67 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.12 USD
Maksimum:
75.76 USD (7.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.31% (3.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 59
GBPJPY 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 15
GBPJPY -3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.8K
GBPJPY -439
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5.48 USD
En kötü işlem: -23 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +49.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live17
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
ChandonGroup-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
ATCBrokers-Live 1
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.20 × 5
ICMarkets-Live05
0.23 × 22
ICMarkets-Live07
0.41 × 105
Tickmill-Live
0.71 × 352
ICMarkets-Live12
1.08 × 845
Tickmill-Live02
1.11 × 542
ICMarkets-Live10
1.34 × 2852
ICMarketsSC-Live03
1.44 × 18
ICMarkets-Live14
1.75 × 8
ICMarketsSC-Live15
1.80 × 218
ICMarketsSC-Live06
1.89 × 374
ICMarkets-Live19
1.89 × 3437
ICMarkets-Live22
2.00 × 6
TradersGlobalGroup-Live
2.33 × 3
LQD1-Live01
2.50 × 2
Pepperstone-Edge12
2.55 × 62
Alpari-Trade
2.73 × 218
ICMarketsSC-Live12
2.82 × 77
轻仓
İnceleme yok
2025.12.12 23:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
