- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
883
Kârla kapanan işlemler:
715 (80.97%)
Zararla kapanan işlemler:
168 (19.03%)
En iyi işlem:
471.40 USD
En kötü işlem:
-1 068.55 USD
Brüt kâr:
14 797.50 USD (785 178 pips)
Brüt zarar:
-12 967.47 USD (1 153 684 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (972.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
972.95 USD (54)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.20%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
676
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.79
Alış işlemleri:
433 (49.04%)
Satış işlemleri:
450 (50.96%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
2.07 USD
Ortalama kâr:
20.70 USD
Ortalama zarar:
-77.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-290.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 101.80 USD (2)
Aylık büyüme:
247.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
385.41 USD
Maksimum:
2 302.54 USD (84.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.47% (2 302.54 USD)
Varlığa göre:
0.62% (10.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|771
|BTCUSD
|68
|USDJPY
|21
|GBPJPY
|7
|GBPUSD
|6
|EURJPY
|6
|EURUSD
|2
|CADJPY
|2
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2K
|BTCUSD
|58
|USDJPY
|-32
|GBPJPY
|-52
|GBPUSD
|-76
|EURJPY
|-25
|EURUSD
|4
|CADJPY
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|72K
|BTCUSD
|-438K
|USDJPY
|-34
|GBPJPY
|-1.5K
|GBPUSD
|-684
|EURJPY
|-389
|EURUSD
|194
|CADJPY
|30
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +471.40 USD
En kötü işlem: -1 069 USD
Maksimum ardışık kazanç: 54
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +972.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -290.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 3
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 5
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 5
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.43 × 164
|
ICMarkets-Live03
|0.56 × 62
|
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
|
Tickmill-Live
|0.68 × 1853
|
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
|
Tickmill-Live02
|0.72 × 2874
|
ICMarkets-Live07
|0.74 × 845
|
ICMarketsSC-Live23
|0.86 × 44
|
ICMarkets-Live18
|0.92 × 165
|
ICMarkets-Live14
|1.06 × 70
|
ICMarketsSC-Live04
|1.07 × 159
|
ICMarketsSC-Live03
|1.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live15
|1.14 × 1179
|
ICMarkets-Live12
|1.15 × 1165
|
EurotradeSA-Live01
|1.22 × 18
暴力跑
İnceleme yok