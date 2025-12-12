SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Xinhui666
Huiwen Mo

Xinhui666

Huiwen Mo
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 247%
Tickmill-Live04
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
883
Kârla kapanan işlemler:
715 (80.97%)
Zararla kapanan işlemler:
168 (19.03%)
En iyi işlem:
471.40 USD
En kötü işlem:
-1 068.55 USD
Brüt kâr:
14 797.50 USD (785 178 pips)
Brüt zarar:
-12 967.47 USD (1 153 684 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
54 (972.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
972.95 USD (54)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.20%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
676
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.79
Alış işlemleri:
433 (49.04%)
Satış işlemleri:
450 (50.96%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
2.07 USD
Ortalama kâr:
20.70 USD
Ortalama zarar:
-77.19 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-290.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 101.80 USD (2)
Aylık büyüme:
247.10%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
385.41 USD
Maksimum:
2 302.54 USD (84.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.47% (2 302.54 USD)
Varlığa göre:
0.62% (10.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 771
BTCUSD 68
USDJPY 21
GBPJPY 7
GBPUSD 6
EURJPY 6
EURUSD 2
CADJPY 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2K
BTCUSD 58
USDJPY -32
GBPJPY -52
GBPUSD -76
EURJPY -25
EURUSD 4
CADJPY 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 72K
BTCUSD -438K
USDJPY -34
GBPJPY -1.5K
GBPUSD -684
EURJPY -389
EURUSD 194
CADJPY 30
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +471.40 USD
En kötü işlem: -1 069 USD
Maksimum ardışık kazanç: 54
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +972.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -290.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Demo01
0.00 × 3
Tradeview-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 5
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 5
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarkets-Live01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.43 × 164
ICMarkets-Live03
0.56 × 62
TickmillAsia-Live06
0.67 × 6
ICMarkets-Live09
0.67 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.67 × 3
Tickmill-Live
0.68 × 1853
TMGM.TradeMax-Live3
0.69 × 74
Tickmill-Live02
0.72 × 2874
ICMarkets-Live07
0.74 × 845
ICMarketsSC-Live23
0.86 × 44
ICMarkets-Live18
0.92 × 165
ICMarkets-Live14
1.06 × 70
ICMarketsSC-Live04
1.07 × 159
ICMarketsSC-Live03
1.08 × 26
ICMarketsSC-Live15
1.14 × 1179
ICMarkets-Live12
1.15 × 1165
EurotradeSA-Live01
1.22 × 18
85 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
暴力跑
İnceleme yok
2025.12.12 23:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 23:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 23:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 23:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 23:41
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol