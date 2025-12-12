- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
799
Kârla kapanan işlemler:
565 (70.71%)
Zararla kapanan işlemler:
234 (29.29%)
En iyi işlem:
20.74 USD
En kötü işlem:
-45.41 USD
Brüt kâr:
2 615.69 USD (1 572 533 pips)
Brüt zarar:
-2 061.86 USD (2 020 174 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
106 (671.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
671.78 USD (106)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
143
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.93
Alış işlemleri:
418 (52.32%)
Satış işlemleri:
381 (47.68%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.69 USD
Ortalama kâr:
4.63 USD
Ortalama zarar:
-8.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-313.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-436.32 USD (12)
Aylık büyüme:
62.56%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
446.67 USD
Maksimum:
594.94 USD (132.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.81% (594.94 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|732
|BTCUSD
|67
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.
|605
|BTCUSD
|-51
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.
|57K
|BTCUSD
|-505K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.74 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 106
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +671.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -313.71 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
