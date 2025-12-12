SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA Republik trader perintis
Aris Al Ansori

EA Republik trader perintis

Aris Al Ansori
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 63%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
799
Kârla kapanan işlemler:
565 (70.71%)
Zararla kapanan işlemler:
234 (29.29%)
En iyi işlem:
20.74 USD
En kötü işlem:
-45.41 USD
Brüt kâr:
2 615.69 USD (1 572 533 pips)
Brüt zarar:
-2 061.86 USD (2 020 174 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
106 (671.78 USD)
Maksimum ardışık kâr:
671.78 USD (106)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
143
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.93
Alış işlemleri:
418 (52.32%)
Satış işlemleri:
381 (47.68%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.69 USD
Ortalama kâr:
4.63 USD
Ortalama zarar:
-8.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
32 (-313.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-436.32 USD (12)
Aylık büyüme:
62.56%
Algo alım-satım:
73%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
446.67 USD
Maksimum:
594.94 USD (132.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
51.81% (594.94 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD. 732
BTCUSD 67
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD. 605
BTCUSD -51
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD. 57K
BTCUSD -505K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.74 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 106
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +671.78 USD
Maksimum ardışık zarar: -313.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 1
İnceleme yok
2025.12.12 19:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 19:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 19:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 19:35
A large drawdown may occur on the account again
