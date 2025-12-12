- Büyüme
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
31 (81.57%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (18.42%)
En iyi işlem:
28.16 USD
En kötü işlem:
-9.92 USD
Brüt kâr:
425.44 USD (412 768 pips)
Brüt zarar:
-31.07 USD (25 311 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (387.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
387.62 USD (21)
Sharpe oranı:
0.96
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
26.97
Alış işlemleri:
19 (50.00%)
Satış işlemleri:
19 (50.00%)
Kâr faktörü:
13.69
Beklenen getiri:
10.38 USD
Ortalama kâr:
13.72 USD
Ortalama zarar:
-4.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.30 USD (2)
Aylık büyüme:
95.12%
Algo alım-satım:
26%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.23 USD
Maksimum:
14.62 USD (2.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|394
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|387K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.16 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +387.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.85 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok