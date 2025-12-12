SinyallerBölümler
Truong Van Hung

Thai24h86

Truong Van Hung
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 7%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
28 (77.77%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (22.22%)
En iyi işlem:
26.15 USD
En kötü işlem:
-32.80 USD
Brüt kâr:
174.05 USD (8 264 pips)
Brüt zarar:
-101.76 USD (3 675 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (32.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.25 USD (3)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
69.16%
Maks. mevduat yükü:
8.54%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
37
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
1.82
Alış işlemleri:
27 (75.00%)
Satış işlemleri:
9 (25.00%)
Kâr faktörü:
1.71
Beklenen getiri:
2.01 USD
Ortalama kâr:
6.22 USD
Ortalama zarar:
-12.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-39.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.74 USD (3)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
39.74 USD (3.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.79% (39.74 USD)
Varlığa göre:
2.83% (29.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 72
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.15 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +32.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

CPTMarketsLtd-Live
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 20
0.00 × 4
Exness-Real18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 4
0.00 × 5
Tickmill-Live09
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 10
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
FXCM-USDReal03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 7
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 4
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
LiteForex-ECN2.com
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 1
AUSCommercial-Live 2
0.17 × 12
78 daha fazla...
Xin chào tất cả mọi người.

Tôi là một nhà giao dịch toàn thời gian. Thu nhập của tôi đến từ việc giao dịch.

Giao dịch sao chép cũng tiềm ẩn rủi ro. Vui lòng cân nhắc và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi tham gia.

Tôi giao dịch bằng biểu đồ nến. Tôi sử dụng tín hiệu trong ngày và hiếm khi giữ vị thế qua đêm.

Cảm ơn bạn đã theo dõi tôi.
Tôi chúc tất cả những ai đam mê giao dịch đều thành công.
İnceleme yok
2025.12.12 19:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.12 18:35
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 17:35
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 17:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 17:35
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
