- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
16
Kârla kapanan işlemler:
12 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (25.00%)
En iyi işlem:
11.60 USD
En kötü işlem:
-15.32 USD
Brüt kâr:
45.13 USD (4 510 pips)
Brüt zarar:
-34.18 USD (3 417 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (42.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
42.57 USD (10)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
52.36%
Maks. mevduat yükü:
13.02%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.34
Alış işlemleri:
2 (12.50%)
Satış işlemleri:
14 (87.50%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
3.76 USD
Ortalama zarar:
-8.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-17.68 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.68 USD (2)
Aylık büyüme:
1.56%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
31.94 USD (4.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.29% (31.94 USD)
Varlığa göre:
17.43% (123.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|11
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.60 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +42.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.68 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro-4
|2.41 × 1284
|
RoboForex-Pro-5
|2.65 × 1876
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.22 × 211
|
RoboForex-Pro-6
|3.35 × 856
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|5.91 × 420
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
USD
713
USD
USD
1
100%
16
75%
52%
1.32
0.68
USD
USD
17%
1:500