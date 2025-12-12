- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
9 (64.28%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (35.71%)
En iyi işlem:
8.82 EUR
En kötü işlem:
-4.55 EUR
Brüt kâr:
56.11 EUR (45 487 pips)
Brüt zarar:
-21.69 EUR (25 409 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (21.61 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
21.61 EUR (3)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
4.00
Alış işlemleri:
6 (42.86%)
Satış işlemleri:
8 (57.14%)
Kâr faktörü:
2.59
Beklenen getiri:
2.46 EUR
Ortalama kâr:
6.23 EUR
Ortalama zarar:
-4.34 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8.60 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-8.60 EUR (2)
Aylık büyüme:
17.21%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.51 EUR
Maksimum:
8.60 EUR (3.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 EUR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTEC
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTEC
|39
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTEC
|20K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.82 EUR
En kötü işlem: -5 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +21.61 EUR
Maksimum ardışık zarar: -8.60 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok