İşlemler:
22
Kârla kapanan işlemler:
19 (86.36%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (13.64%)
En iyi işlem:
40.50 USD
En kötü işlem:
-3.95 USD
Brüt kâr:
222.48 USD (22 440 pips)
Brüt zarar:
-4.62 USD (434 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (179.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
179.07 USD (13)
Sharpe oranı:
0.71
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.57%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
55.15
Alış işlemleri:
7 (31.82%)
Satış işlemleri:
15 (68.18%)
Kâr faktörü:
48.16
Beklenen getiri:
9.90 USD
Ortalama kâr:
11.71 USD
Ortalama zarar:
-1.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.95 USD (1)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.95 USD (0.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.50% (3.95 USD)
Varlığa göre:
6.36% (52.79 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12
|XAUUSD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|5
|XAUUSD
|213
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|586
|XAUUSD
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 6
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
NPBFX-Real-2
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 2
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
KTM-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
mForex-REAL
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 10
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 7
|
FTT-Live
|0.00 × 2
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
Meksa-Meksa
|0.00 × 1
|
TopFXSC-Live Server
|0.10 × 10
|
ECMarketsGlobalLLC-Live
|0.12 × 17
|
Pepperstone-Edge01
|0.13 × 31
|
JustForex-Live
|0.15 × 59
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
Exness-Real3
|0.24 × 17
|
Pepperstone-Demo01
|0.24 × 1008
|
IronFXBM-Real4
|0.26 × 142
|
LQD1-Live01
|0.26 × 19
