İşlemler:
30
Kârla kapanan işlemler:
19 (63.33%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (36.67%)
En iyi işlem:
5.43 USD
En kötü işlem:
-5.65 USD
Brüt kâr:
31.10 USD (183 738 pips)
Brüt zarar:
-36.39 USD (305 565 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (17.17 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.17 USD (7)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
40 dakika
Düzelme faktörü:
-0.30
Alış işlemleri:
24 (80.00%)
Satış işlemleri:
6 (20.00%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.18 USD
Ortalama kâr:
1.64 USD
Ortalama zarar:
-3.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-14.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.20 USD (4)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
20%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.24 USD
Maksimum:
17.82 USD (76.65%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|24
|XAUUSDm
|5
|EURUSDm
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSDm
|-13
|XAUUSDm
|9
|EURUSDm
|-1
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSDm
|-131K
|XAUUSDm
|9.1K
|EURUSDm
|-130
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.43 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +17.17 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real24" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
