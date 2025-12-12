SinyallerBölümler
Nega Riyanto

Nega

Nega Riyanto
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 123%
OctaFX-Real2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
247
Kârla kapanan işlemler:
136 (55.06%)
Zararla kapanan işlemler:
111 (44.94%)
En iyi işlem:
62.15 USD
En kötü işlem:
-74.91 USD
Brüt kâr:
566.06 USD (988 454 pips)
Brüt zarar:
-435.15 USD (1 518 654 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (102.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
108.33 USD (2)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
148 (59.92%)
Satış işlemleri:
99 (40.08%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.53 USD
Ortalama kâr:
4.16 USD
Ortalama zarar:
-3.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-15.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-148.34 USD (3)
Aylık büyüme:
122.94%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.22 USD
Maksimum:
196.03 USD (67.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.51% (196.03 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 45
EURUSD 32
USDJPY 27
BTCUSD 24
ETHUSD 20
GBPUSD 17
GBPJPY 12
BNBUSD 12
AUDJPY 11
XRPUSD 6
EURJPY 5
USDCHF 5
USDCAD 5
SOLUSD 4
AUDUSD 4
NZDUSD 4
BCHUSD 3
NZDCHF 3
CADJPY 2
CADCHF 2
GBPCAD 2
GBPAUD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 206
EURUSD -3
USDJPY -24
BTCUSD -94
ETHUSD 21
GBPUSD -1
GBPJPY 6
BNBUSD 0
AUDJPY 3
XRPUSD 18
EURJPY -8
USDCHF 4
USDCAD -4
SOLUSD 3
AUDUSD 0
NZDUSD -3
BCHUSD -4
NZDCHF 3
CADJPY -2
CADCHF -2
GBPCAD 7
GBPAUD 4
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 24K
EURUSD -328
USDJPY -3.8K
BTCUSD -570K
ETHUSD 21K
GBPUSD -84
GBPJPY 954
BNBUSD -1.2K
AUDJPY -513
XRPUSD 3.5K
EURJPY -1.2K
USDCHF 342
USDCAD -539
SOLUSD 285
AUDUSD 7
NZDUSD -307
BCHUSD -3.5K
NZDCHF 268
CADJPY -246
CADCHF -172
GBPCAD 938
GBPAUD 567
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +62.15 USD
En kötü işlem: -75 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +102.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
AFCLive-Server
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
FXView-Live
0.00 × 8
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 340
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 691
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
İnceleme yok
2025.12.12 13:32
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 13:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 13:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 13:32
A large drawdown may occur on the account again
