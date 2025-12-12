- Büyüme
İşlemler:
91
Kârla kapanan işlemler:
70 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (23.08%)
En iyi işlem:
29.22 USD
En kötü işlem:
-52.19 USD
Brüt kâr:
455.20 USD (514 876 pips)
Brüt zarar:
-275.73 USD (331 395 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (91.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.47 USD (16)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
81 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
2.35
Alış işlemleri:
72 (79.12%)
Satış işlemleri:
19 (20.88%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
1.97 USD
Ortalama kâr:
6.50 USD
Ortalama zarar:
-13.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-65.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-65.97 USD (3)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.29 USD
Maksimum:
76.34 USD (28.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.53% (21.85 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|87
|BTCUSDm
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|179
|BTCUSDm
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|179K
|BTCUSDm
|4.5K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
