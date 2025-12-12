SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MrProfessor
Mr.professor.a

MrProfessor

Mr.professor.a
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -86%
MaxrichGroup-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
592
Kârla kapanan işlemler:
120 (20.27%)
Zararla kapanan işlemler:
472 (79.73%)
En iyi işlem:
397.76 USD
En kötü işlem:
-122.50 USD
Brüt kâr:
9 503.59 USD (988 051 pips)
Brüt zarar:
-9 565.63 USD (1 041 196 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (806.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
806.10 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
38.32%
Maks. mevduat yükü:
3.91%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.04
Alış işlemleri:
325 (54.90%)
Satış işlemleri:
267 (45.10%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.10 USD
Ortalama kâr:
79.20 USD
Ortalama zarar:
-20.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-1 077.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 077.03 USD (33)
Aylık büyüme:
-90.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
541.90 USD
Maksimum:
1 709.83 USD (76.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
97.17% (1 702.95 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NQ100.R 302
XAUUSD 251
EURUSD 12
GBPJPY 9
GBPUSD 9
USDJPY 6
CL.R 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NQ100.R -678
XAUUSD 628
EURUSD -75
GBPJPY 215
GBPUSD -15
USDJPY -119
CL.R -19
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NQ100.R -93K
XAUUSD 41K
EURUSD -1.6K
GBPJPY 5.8K
GBPUSD 1.3K
USDJPY -6.1K
CL.R -88
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +397.76 USD
En kötü işlem: -123 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 33
Maksimum ardışık kâr: +806.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 077.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AGMGroupLtd-Real
0.00 × 12
Deltastock-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
FXNet-Real
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
305 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.12 13:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.12 12:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MrProfessor
Ayda 30 USD
-86%
0
0
USD
371
USD
10
0%
592
20%
38%
0.99
-0.10
USD
97%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.