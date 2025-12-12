- Büyüme
İşlemler:
592
Kârla kapanan işlemler:
120 (20.27%)
Zararla kapanan işlemler:
472 (79.73%)
En iyi işlem:
397.76 USD
En kötü işlem:
-122.50 USD
Brüt kâr:
9 503.59 USD (988 051 pips)
Brüt zarar:
-9 565.63 USD (1 041 196 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (806.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
806.10 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
38.32%
Maks. mevduat yükü:
3.91%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.04
Alış işlemleri:
325 (54.90%)
Satış işlemleri:
267 (45.10%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.10 USD
Ortalama kâr:
79.20 USD
Ortalama zarar:
-20.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-1 077.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 077.03 USD (33)
Aylık büyüme:
-90.28%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
541.90 USD
Maksimum:
1 709.83 USD (76.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
97.17% (1 702.95 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NQ100.R
|302
|XAUUSD
|251
|EURUSD
|12
|GBPJPY
|9
|GBPUSD
|9
|USDJPY
|6
|CL.R
|3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NQ100.R
|-678
|XAUUSD
|628
|EURUSD
|-75
|GBPJPY
|215
|GBPUSD
|-15
|USDJPY
|-119
|CL.R
|-19
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NQ100.R
|-93K
|XAUUSD
|41K
|EURUSD
|-1.6K
|GBPJPY
|5.8K
|GBPUSD
|1.3K
|USDJPY
|-6.1K
|CL.R
|-88
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +397.76 USD
En kötü işlem: -123 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 33
Maksimum ardışık kâr: +806.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 077.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
