İşlemler:
74
Kârla kapanan işlemler:
55 (74.32%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (25.68%)
En iyi işlem:
17.40 USD
En kötü işlem:
-15.27 USD
Brüt kâr:
167.33 USD (161 033 pips)
Brüt zarar:
-103.32 USD (102 675 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (19.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.02 USD (3)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.14
Alış işlemleri:
41 (55.41%)
Satış işlemleri:
33 (44.59%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
0.87 USD
Ortalama kâr:
3.04 USD
Ortalama zarar:
-5.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-28.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.36 USD (2)
Aylık büyüme:
178.91%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
29.95 USD (48.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.45% (29.95 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|74
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDm#
|64
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDm#
|58K
En iyi işlem: +17.40 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +19.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
