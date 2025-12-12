- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
30 (88.23%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (11.76%)
En iyi işlem:
4 248.51 USD
En kötü işlem:
-9 190.69 USD
Brüt kâr:
27 480.08 USD (8 515 pips)
Brüt zarar:
-14 576.12 USD (517 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (6 469.44 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 060.24 USD (5)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.91
Alış işlemleri:
22 (64.71%)
Satış işlemleri:
12 (35.29%)
Kâr faktörü:
1.89
Beklenen getiri:
379.53 USD
Ortalama kâr:
916.00 USD
Ortalama zarar:
-3 644.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-14 159.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14 159.14 USD (2)
Aylık büyüme:
3.23%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 860.47 USD
Maksimum:
14 159.14 USD (3.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.48% (14 159.14 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD.s
|14
|NZDUSD.s
|8
|EURJPY.s
|6
|AUDUSD.s
|3
|EURUSD.s
|2
|USDCAD.s
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD.s
|4.1K
|NZDUSD.s
|2.6K
|EURJPY.s
|3.8K
|AUDUSD.s
|1.5K
|EURUSD.s
|720
|USDCAD.s
|227
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD.s
|5.2K
|NZDUSD.s
|642
|EURJPY.s
|1.5K
|AUDUSD.s
|302
|EURUSD.s
|223
|USDCAD.s
|101
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 248.51 USD
En kötü işlem: -9 191 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +6 469.44 USD
Maksimum ardışık zarar: -14 159.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DPrimeVU-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok