İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
13 (76.47%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (23.53%)
En iyi işlem:
502 351.38 IDR
En kötü işlem:
-325 056.43 IDR
Brüt kâr:
2 145 567.46 IDR (128 992 pips)
Brüt zarar:
-874 503.86 IDR (52 310 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 861 333.17 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
1 861 333.17 IDR (9)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
39.41%
Maks. mevduat yükü:
85.44%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.68
Alış işlemleri:
1 (5.88%)
Satış işlemleri:
16 (94.12%)
Kâr faktörü:
2.45
Beklenen getiri:
74 768.45 IDR
Ortalama kâr:
165 043.65 IDR
Ortalama zarar:
-218 625.97 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-527 317.48 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-527 317.48 IDR (2)
Aylık büyüme:
58.40%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
98 615.55 IDR
Maksimum:
758 279.59 IDR (20.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.69% (758 279.59 IDR)
Varlığa göre:
16.93% (428 612.76 IDR)
