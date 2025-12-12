SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Emeth
Diki Sahbana

Emeth

Diki Sahbana
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 58%
Exness-MT5Real29
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
13 (76.47%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (23.53%)
En iyi işlem:
502 351.38 IDR
En kötü işlem:
-325 056.43 IDR
Brüt kâr:
2 145 567.46 IDR (128 992 pips)
Brüt zarar:
-874 503.86 IDR (52 310 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (1 861 333.17 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
1 861 333.17 IDR (9)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
39.41%
Maks. mevduat yükü:
85.44%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.68
Alış işlemleri:
1 (5.88%)
Satış işlemleri:
16 (94.12%)
Kâr faktörü:
2.45
Beklenen getiri:
74 768.45 IDR
Ortalama kâr:
165 043.65 IDR
Ortalama zarar:
-218 625.97 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-527 317.48 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-527 317.48 IDR (2)
Aylık büyüme:
58.40%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
98 615.55 IDR
Maksimum:
758 279.59 IDR (20.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.69% (758 279.59 IDR)
Varlığa göre:
16.93% (428 612.76 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 128
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 77K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +502 351.38 IDR
En kötü işlem: -325 056 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 861 333.17 IDR
Maksimum ardışık zarar: -527 317.48 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.17 10:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 10:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 06:42
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 06:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 07:35
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:500
2025.12.12 18:35
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.12 18:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 12:11
Share of trading days is too low
2025.12.12 12:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.12 11:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 11:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.12 11:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.12 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 11:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Emeth
Ayda 30 USD
58%
0
0
USD
2.3M
IDR
1
0%
17
76%
39%
2.45
74 768.45
IDR
26%
1:200
