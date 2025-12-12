SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AT Master X6
Bui Minh Anh

AT Master X6

Bui Minh Anh
0 inceleme
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 56%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
676
Kârla kapanan işlemler:
582 (86.09%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (13.91%)
En iyi işlem:
487.68 USD
En kötü işlem:
-117.83 USD
Brüt kâr:
4 731.51 USD (1 485 826 pips)
Brüt zarar:
-1 883.11 USD (819 079 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (91.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 228.08 USD (10)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
1.12%
Maks. mevduat yükü:
20.80%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
7.58
Alış işlemleri:
322 (47.63%)
Satış işlemleri:
354 (52.37%)
Kâr faktörü:
2.51
Beklenen getiri:
4.21 USD
Ortalama kâr:
8.13 USD
Ortalama zarar:
-20.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-144.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-335.83 USD (5)
Aylık büyüme:
289.11%
Algo alım-satım:
2%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
375.95 USD (14.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.53% (375.95 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 608
BTCUSDm 50
ETHUSDm 13
NZDCADm 3
AUDCADm 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 2.5K
BTCUSDm 323
ETHUSDm 9
NZDCADm 1
AUDCADm -5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 196K
BTCUSDm 469K
ETHUSDm 2K
NZDCADm -12
AUDCADm -597
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +487.68 USD
En kötü işlem: -118 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +91.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -144.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.12 11:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 11:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 11:08
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AT Master X6
Ayda 30 USD
56%
0
0
USD
1K
USD
8
2%
676
86%
1%
2.51
4.21
USD
61%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.