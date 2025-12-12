- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
114
Kârla kapanan işlemler:
82 (71.92%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (28.07%)
En iyi işlem:
152.34 USD
En kötü işlem:
-265.55 USD
Brüt kâr:
2 240.62 USD (677 320 pips)
Brüt zarar:
-1 865.34 USD (525 257 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (437.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
437.26 USD (23)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
82.72%
Maks. mevduat yükü:
3.17%
En son işlem:
17 dakika önce
Hafta başına işlemler:
114
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.92
Alış işlemleri:
79 (69.30%)
Satış işlemleri:
35 (30.70%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
3.29 USD
Ortalama kâr:
27.32 USD
Ortalama zarar:
-58.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-337.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-409.03 USD (3)
Aylık büyüme:
37.22%
Algo alım-satım:
52%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
409.03 USD
Maksimum:
409.03 USD (40.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.57% (409.03 USD)
Varlığa göre:
0.90% (12.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|375
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|152K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +152.34 USD
En kötü işlem: -266 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +437.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -337.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
Hi, This is automated trading system.
Cheer!
