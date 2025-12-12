SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Algo Trader 2
Quang Dung Pham

Algo Trader 2

Quang Dung Pham
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 40 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
85 (67.46%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (32.54%)
En iyi işlem:
486.11 USD
En kötü işlem:
-499.73 USD
Brüt kâr:
2 632.10 USD (634 542 pips)
Brüt zarar:
-2 622.28 USD (513 683 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (262.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
486.25 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.44%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
133
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
85 (67.46%)
Satış işlemleri:
41 (32.54%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
30.97 USD
Ortalama zarar:
-63.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-359.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-751.35 USD (4)
Aylık büyüme:
0.97%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
587.84 USD
Maksimum:
1 074.09 USD (71.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.87% (1 074.09 USD)
Varlığa göre:
8.11% (82.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 126
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 10
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 121K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +486.11 USD
En kötü işlem: -500 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +262.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -359.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
52 daha fazla...
Hi, This is automated trading system. 

Good luck!

İnceleme yok
2025.12.12 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Algo Trader 2
Ayda 40 USD
1%
0
0
USD
1K
USD
1
70%
126
67%
100%
1.00
0.08
USD
72%
1:200
Kopyala

