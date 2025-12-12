- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
126
Kârla kapanan işlemler:
85 (67.46%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (32.54%)
En iyi işlem:
486.11 USD
En kötü işlem:
-499.73 USD
Brüt kâr:
2 632.10 USD (634 542 pips)
Brüt zarar:
-2 622.28 USD (513 683 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (262.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
486.25 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.44%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
133
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
85 (67.46%)
Satış işlemleri:
41 (32.54%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.08 USD
Ortalama kâr:
30.97 USD
Ortalama zarar:
-63.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-359.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-751.35 USD (4)
Aylık büyüme:
0.97%
Algo alım-satım:
70%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
587.84 USD
Maksimum:
1 074.09 USD (71.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.87% (1 074.09 USD)
Varlığa göre:
8.11% (82.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|10
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|121K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +486.11 USD
En kötü işlem: -500 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +262.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -359.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
Hi, This is automated trading system.
Good luck!
İnceleme yok
