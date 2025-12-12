- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
25 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (28.57%)
En iyi işlem:
65.18 USD
En kötü işlem:
-57.84 USD
Brüt kâr:
536.09 USD (251 582 pips)
Brüt zarar:
-342.79 USD (195 315 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (62.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
101.52 USD (2)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
64.86%
Maks. mevduat yükü:
12.74%
En son işlem:
11 dakika önce
Hafta başına işlemler:
36
Ort. tutma süresi:
32 dakika
Düzelme faktörü:
2.53
Alış işlemleri:
21 (60.00%)
Satış işlemleri:
14 (40.00%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
5.52 USD
Ortalama kâr:
21.44 USD
Ortalama zarar:
-34.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-76.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.39 USD (2)
Algo alım-satım:
77%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.38 USD
Maksimum:
76.39 USD (6.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.81% (76.39 USD)
Varlığa göre:
2.44% (27.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|193
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|56K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +65.18 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +62.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -76.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
This automated trading system.
Good luck!
İnceleme yok
