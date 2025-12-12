- Büyüme
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
34 (89.47%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (10.53%)
En iyi işlem:
18.36 USD
En kötü işlem:
-15.35 USD
Brüt kâr:
94.49 USD (2 115 pips)
Brüt zarar:
-43.36 USD (682 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (67.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
67.73 USD (25)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
155.24%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.18
Alış işlemleri:
8 (21.05%)
Satış işlemleri:
30 (78.95%)
Kâr faktörü:
2.18
Beklenen getiri:
1.35 USD
Ortalama kâr:
2.78 USD
Ortalama zarar:
-10.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-43.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.36 USD (4)
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.60 USD
Maksimum:
43.36 USD (34.20%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.20% (43.36 USD)
Varlığa göre:
29.31% (35.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|32
|GBPUSD
|6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|41
|GBPUSD
|10
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|267
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.36 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +67.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Tickmill-Live09
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 2
TitanFX-02
|0.00 × 2
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
ICMarkets-Live01
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
Tradeview-Live
|0.00 × 1
EquitiGroup-Live
|0.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
|0.38 × 8
TitanFX-05
|0.50 × 2
Tickmill-Live05
|0.54 × 325
Tickmill-Live02
|0.61 × 1121
Tickmill-Live
|0.64 × 728
TickmillAsia-Live06
|0.67 × 6
ICMarkets-Live09
|0.67 × 3
VantageFXInternational-Live 2
|0.67 × 3
TMGM.TradeMax-Live3
|0.69 × 74
ICMarketsSC-Live09
|0.73 × 93
ICMarkets-Live04
|0.80 × 15
ICMarkets-Live18
|0.84 × 105
ICMarkets-Live07
|0.88 × 443
ICMarketsSC-Live06
|0.93 × 508
Tickmill-Live10
|0.93 × 15
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
51%
0
0
USD
USD
151
USD
USD
1
78%
38
89%
100%
2.17
1.35
USD
USD
34%
1:500