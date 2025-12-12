SinyallerBölümler
Eli Stars Henrique Barros Figueira

LIBERTY BULK AI

Eli Stars Henrique Barros Figueira
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 115%
HantecMarketsMU-Server1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
467
Kârla kapanan işlemler:
335 (71.73%)
Zararla kapanan işlemler:
132 (28.27%)
En iyi işlem:
3 347.84 USD
En kötü işlem:
-73.75 USD
Brüt kâr:
13 196.20 USD (744 310 pips)
Brüt zarar:
-1 733.14 USD (208 017 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (65.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 871.05 USD (21)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.58%
En son işlem:
25 dakika önce
Hafta başına işlemler:
268
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
46.24
Alış işlemleri:
230 (49.25%)
Satış işlemleri:
237 (50.75%)
Kâr faktörü:
7.61
Beklenen getiri:
24.55 USD
Ortalama kâr:
39.39 USD
Ortalama zarar:
-13.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-208.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-208.42 USD (7)
Aylık büyüme:
114.63%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.37 USD
Maksimum:
247.92 USD (1.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.17% (123.06 USD)
Varlığa göre:
2.04% (437.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 394
US100 49
XAGUSD 16
UKOIL+ 8
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2K
US100 9.7K
XAGUSD -234
UKOIL+ -3
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 39K
US100 502K
XAGUSD -4.7K
UKOIL+ -236
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 347.84 USD
En kötü işlem: -74 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +65.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -208.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HantecMarketsMU-Server1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
4.25 × 4
İnceleme yok
2025.12.12 05:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.