- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
29 (93.54%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (6.45%)
En iyi işlem:
12.25 USD
En kötü işlem:
-9.55 USD
Brüt kâr:
153.66 USD (3 226 pips)
Brüt zarar:
-13.94 USD (190 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (140.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
140.95 USD (24)
Sharpe oranı:
1.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
5 dakika
Düzelme faktörü:
13.97
Alış işlemleri:
8 (25.81%)
Satış işlemleri:
23 (74.19%)
Kâr faktörü:
11.02
Beklenen getiri:
4.51 USD
Ortalama kâr:
5.30 USD
Ortalama zarar:
-6.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-9.55 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.55 USD (1)
Aylık büyüme:
139.72%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.15 USD
Maksimum:
10.00 USD (8.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|140
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.25 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +140.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.55 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok