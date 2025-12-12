- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
63 (95.45%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (4.55%)
En iyi işlem:
3 443.50 USD
En kötü işlem:
-16.54 USD
Brüt kâr:
41 386.29 USD (466 310 pips)
Brüt zarar:
-24.69 USD (24 295 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (31 129.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31 129.29 USD (51)
Sharpe oranı:
0.92
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
12.21%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
2338.13
Alış işlemleri:
39 (59.09%)
Satış işlemleri:
27 (40.91%)
Kâr faktörü:
1676.24
Beklenen getiri:
626.69 USD
Ortalama kâr:
656.93 USD
Ortalama zarar:
-8.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-17.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.69 USD (2)
Aylık büyüme:
46.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
17.69 USD (0.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
13.61% (5 630.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.cn
|52
|BTCUSD.cn
|11
|NAS100.cn
|3
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.cn
|37K
|BTCUSD.cn
|3.2K
|NAS100.cn
|714
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.cn
|61K
|BTCUSD.cn
|413K
|NAS100.cn
|17K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 443.50 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 51
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +31 129.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarketsMU-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
BBM-50K-Net Profit
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
0%
0
0
USD
USD
41K
USD
USD
6
0%
66
95%
100%
1676.23
626.69
USD
USD
14%
1:100